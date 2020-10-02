Місцеві вибори: Сергій Каплін розказав про підкупи та клонів [ Редактировать ]
У п'ятницю, 2 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат на посаду міського голови Полтави від "Партії простих людей" Сергій Каплін розповів про політичних клонів на місцевих виборах.
Є цілі партії клонів, бігборди яких розвішані по всій Украиїні. Якщо борди вішають в кожному селі кандидата, який іде, наприклад, на міського голову Києва, то це комусь потрібно для відтягування опозиційних голосів.
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