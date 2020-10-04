Правоохранители открыли 8 уголовных производств за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При этом всего в реестр внесено 190 уголовных правонарушений.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанных с избирательным процессом.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление по переносу местных выборов в Украине.