Нарушение избирательного законодательства: полиция начала расследования [ Редактировать ]
Правоохранители открыли 8 уголовных производств за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
При этом всего в реестр внесено 190 уголовных правонарушений.
За сутки в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанных с избирательным процессом.
Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление по переносу местных выборов в Украине.
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