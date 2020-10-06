Сумчастий хижак населяв зелений континент ще три тисячі років тому

В Австралії у заповідник випустили двадцять шість тасманійських дияволів. Цей сумчастий хижак населяв зелений континент ще три тисячі років тому.

На експеримент зважилися через те, що популяцію тварин на острові Тасманія - почала нищити невиліковна хвороба. Тож науковці хочуть мати ізольований резерв на материку.

Свою назву "тасманійський диявол" отримав за надгучне гарчання та міцні щелепи, якими він намертво хапає здобич.