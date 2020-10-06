Тасманійських дияволів впустили до Австралії [ Редактировать ]
В Австралії у заповідник випустили двадцять шість тасманійських дияволів. Цей сумчастий хижак населяв зелений континент ще три тисячі років тому.
На експеримент зважилися через те, що популяцію тварин на острові Тасманія - почала нищити невиліковна хвороба. Тож науковці хочуть мати ізольований резерв на материку.
Свою назву "тасманійський диявол" отримав за надгучне гарчання та міцні щелепи, якими він намертво хапає здобич.
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