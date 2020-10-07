О пользе потребления кокосового масла для здоровья ученые говорят давно. Это подтверждают многочисленные научные работы.

Эксперты назвали 7 главных преимуществ этого суперпродукта, пишет newsyou.info.

Так, кокосовое масло ускоряет метаболизм, что способствует похудению. Также данный продукт содержит лауриновую кислоту, которая уничтожает опасные бактерии.

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Кокосовое масло укрепляет мышечный корсет. С этой целью медики рекомендуют добавлять его в протеиновые коктейли и домашние смузи.

Кроме этого, ученые советуют употреблять это масло во время диеты. Жиры, содержащиеся в нем, помогают снизить аппетит и контролировать чувство голода.

Также этот суперпродукт улучшает память, особенно у пожилых людей. Ученые считают, что данный эффект обеспечивает особая комбинация жирных кислот.

Кокосовое масло также помогает стабилизировать уровень женского гормона эстрогена, что особенно ценно после наступления менопаузы.

Более того, ученые доказали, что этот продукт прекрасно борется с бактериями в ротовой полости. Он избавляет от неприятного запаха и уменьшает зубной налет, который провоцирует заболевания зубов и десен.

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