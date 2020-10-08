Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело. Обвинения касаются государственной измены. Об этом Коболев сообщил в эфире "Громадське радіо".

Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене.

При этом Коболев заявил, что не знает, когда было открыто уголовное дело.

Бумаги по этому поводу получил сегодня.

Глава "Нафтогаза" также не уточнил кем именно было возбуждено уголовное дело.

Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты.

Ранее мы писали о том, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заразился коронавирусом.