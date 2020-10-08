Против руководства "Нафтогаза" открыли дело [ Редактировать ]
Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело. Обвинения касаются государственной измены. Об этом Коболев сообщил в эфире "Громадське радіо".
Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене.
При этом Коболев заявил, что не знает, когда было открыто уголовное дело.
Бумаги по этому поводу получил сегодня.
Глава "Нафтогаза" также не уточнил кем именно было возбуждено уголовное дело.
Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты.
Ранее мы писали о том, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заразился коронавирусом.
по теме
Трамп и Байден выступили за перенос дебатов
Штабы кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена выступили с предложением перенести следующие раунды дебатов
"Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов
В четверг, 8 октября, в футбольном клубе "Динамо" объявили заявку на групповую стадию Лиги чемпионов
Топ-6 удивительных фактов о фруктах (тест)
Фрукты - особенно полезны для здоровья
В борьбе с коронавирусом выбрали новый приоритет
В четверг, 8 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление
Курс доллара начал "падать"
На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране