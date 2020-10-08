У південнокорейському місті Ульсан горить тридцяти триповерховий будинок. Зайнялося на 12 поверсі. Звідти полум'я швидко поширилося далі. Вітер перекинув вогонь і на сусідній гіпермаркет. Пожежники евакуюють людей і намагаються взяти полум'я під контроль.

Шістнадцятьох людей довелося ушпиталити. Втім, їхньому життю нічого не загрожує. Що спричинило займання - наразі невідомо.