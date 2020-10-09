Коронавірус не відступає: в Україні новий рекорд заражень [ Редактировать ]
Коронавірус не відступає. За попередню добу в Україні новий рекорд - 5 тисяч 804 нових інфікувань коронавірусом. від ускладнень померли 89 пацієнтів.
Нині в ковідних відділеннях перебуває понад 20 тисяч хворих. Число недужих зростає в усіх регіонах. У лідерах - Харківська область. Понад шістсот заражень відучора.
Також багато нових випадків - у Києві, на Одещині, Дніпропетровщині і Хмельниччині.
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