Суворі штрафи будуть суворішими: у Європі можуть посилити карантин

Карантинні паски нині затягують і в Україні, і в Європі. Це і обов'язкове носіння масок подекуди навіть на вулиці. І чималі штрафи за порушення цих вимог. От тільки результат у них і у нас геть різний