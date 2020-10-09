Суд обязал Зеленского разговаривать на государственном языке [ Редактировать ]
Верховный суд Украины вынес решение о том, что президент Украины Владимир Зеленский обязан на официальных выступлениях разговаривать исключительно на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Фемида рассмотрела иск, в котором общение президента Владимира Зеленского 23 мая 2019 на форуме iForum-2019 на негосударственном языке просили признать противоправным и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке при осуществлении полномочий.
Отмечается, что глава государства вне исполнения своих полномочий может общаться на любом языке, за это юридической ответственности он нести не будет.
Ранее мы писали, что суд обязал ГБР открыть дело против Сытника из-за невыполнения решения. В случае признания судом Сытника виновным, директору НАБУ может угрожать длительное тюремное заключение.
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