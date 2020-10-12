В Киевраде обнародовали количество учреждений образования под "локдауном" [ Редактировать ]
В Киеве на карантин полностью закрыли четыре школы и два детских сада. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
Коронавирус "отправил" на дистанционное обучение 502 класса в 188 школах. В столице зафиксировано 480 случаев заражения у школьников и 359 - среди педагогов.
Отмечается, что в учреждениях дошкольного образования закрыты 67 групп в 58 учреждениях. Садики заполнены детьми на 54%. Кличко напомнил о рекомендации школам столицы провести осенние каникулы с 21 по 28 октября, но отметил, что в случае ухудшения ситуации каникулы могут начаться раньше.
Ранее мы писали, что студенты всех украинских высших учебных заведений уйдут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.
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