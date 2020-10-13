Во вторник, 13 октября, сборная Украины в рамках поединка Лиги наций в родных стенах провела поединок с командой Германии.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Украины.

В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.

После перерыва игра украинцы стали играть более свободно, и все-таки нашли сой шанс в контратаке – после прохода Ярмоленко без сближения отлично пробил Цыганков.

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