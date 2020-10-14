У Киргизстані вже понад тиждень триває політична криза

Президент Киргизстану відмовився погодити новий склад уряду, бо вважає його нелегітимним. На думку Сооронбая Жеенбекова, під час засідання парламенту не було кворуму, тож усі ухвалені рішення не мають юридичної сили.

Ідеться про парламентське засідання 10 жовтня, на якому новим прем'єром обрали Садира Жапарова. Тоді були присутні 51 депутат, іще 10 передали письмові доручення.

Нагадаю, у Киргизстані вже понад тиждень триває політична криза, коли на тлі масових протестів ЦВК оголосила вибори до парламенту четвертого жовтня недійсними.