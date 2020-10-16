Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
В центре Киева вкладчики банка "Аркада" проводят масштабную акцию протеста. Несколько сотен людей полностью перекрыли Крещатик и требуют встречи с мэром Киева.
Вкладчики банка "Аркада" угрожают не расходиться до 20:00. Они требуют провести аудит недостроенных жилых комплексов и продолжить строительство квартир до выборов. Люди опасаются, что после 25 октября об их проблеме могут забыть.
Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры, посреди Крещатика появилась надпись: "Строительство "Аркады" заморожено. Зеленский молчит".
В КГГА предупреждают, что из-за перекрытия движения на Крещатике задерживается движение автобусов №№ 24, 114.
Напомним, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа.
Президенту банка "Аркада" грозит до 12 лет тюрьмы за присвоение 50 млн грн из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".
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