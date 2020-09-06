Справа банку "Аркада". Через його неплатоспроможність тисячі українців ризикують опинитися без житла. Минулого тижня в ситуацію щодо фінустанови активно втрутився НБУ. Та виявляється - ще до банкрутства - допомогти "Аркаді" хотіли приватні інвестори. Чому вони самі тепер опинилися під підозрою? Дізнавалися мої колеги.

У цій будівлі в історичному центрі Києва розміщується скандальний банк "Аркада". Навколо нього вже давно вирують пристрасті з вкладниками, які інвестували в зведення житлових будинків, але обіцяного так і не отримали. Офіційно банк визнали неплатоспроможним. Допомогти фінустанові взявся один з інвесторів - Олег Нелін. Розповідає - вже понад 25 років має бізнес в Україні.

Олег Нелін, інвестор групи "Аркада":

В сентябре 2019 года мне поступило предложение по кредитовании компаний связанных с банком "Аркада" для возобновления строительства жилых комплексов в сумме 10 млн долларов. Я привлек свои деньги плюс взял деньги своего партнера и вложил в данный проект. У меня были абсолютно правильные взгляды на ведение бизнеса, я плачу налоги, вложил деньги, чтобы люди начали получать жилье свое.

Інвестор стверджує: все робили офіційно - уклав з підприємством групи "Аркада" угоду, а під заставу взяв будівлю, в якому міститься банк. Але забудовник багато разів порушував договір займу. За весь час він так і не відновив будівництво. І Олег Нелін оформив право власності на будівлю "Аркади" на себе. Тепер його самого звинувачують у тому, що угода, нібито, фіктивна.

Олег Нелін, інвестор групи "Аркада":

И теперь сложилась парадоксальная ситуация, я вложив 10 млн. долларов в отечественного застройщика, пытаясь помочь возобновить строительство, меня пытаются сделать мошенником, очерняют в глазах соседей, партнеров, проводят обыски. Теперь я понимаю, что в нашей стране с инвесторами могут сделать все что угодно, по надуманным обвиненим.

Захисник Неліна вважає, що це тиск на інвестора і показує ухвалу на обшуки.

Павло Шершньов, адвокат Олега Неліна:

В рамках цього зайшли в будинок до мого клієнта при сусідах, з усім пафосом, який тільки можливо, з фізичним захистом і був проведений обшук. Так от такий формат слідчої дії може вказувати, на мій погляд, лише на здійснення тиску на мого клієнта.

А звинувачення пролунали на терміновій нараді в Нацбанку - власне від керівництва фінансової установи та Фонду гарантування вкладів, яким не сподобалося те, що будівлю забрав інвестор.

Кирило Шевченко, голова Національного банку України:

В "Аркаді" на відміну від інших забудовників і банк це була одна і та сама особа. Національний банк регулює виключно діяльність банку і в банку, до того моменту, як зникла будівля з балансу до банку не було питань. Коли ми говорили про шахрайську схему, я мав на увазі те, яким чином з балансу банка зникла будівля ось тут на вулиці Ользинській.

Але і сам інвестор і його захисник стверджують: усі звинувачення у фіктивності згоди абсолютно не обґрунтовані. Та демонструють документи - на доказ того, що угода була законною.

Павло Шершньов, адвокат Олега Неліна:

Всі знають, що зараз дуже ретельно досліджуються кошти перед внесенням їх на банківський рахунок. Ми готові документально підтвердити кожен крок цього правочину. У нас на руках перш за все платіжні доручення на суму 260 мільйонів доларів, що на вересень 2019 року складало 10 мільйонів доларів США. Ці платіжні доручення підтверджують перерахування коштів на адресу забудовника "Аркади".

Заперечує інвестор і звинувачення щодо імовірної змови з президентом банку "Аркада" Костянтином Паливодою.

Олег Нелін, інвестор групи "Аркада":

Это абсурд, потому что мы с господином Паливодой познакомились только в 2019 году в момент, когда мы обсуждали критерии сделки по привлечении этих 10 млн. долларов.

Інвестор та його захисник сподіваються, що голову Нацбанку та Фонду гарантування вкладів ввели в оману і наполягають, що будуть відстоювати свою позицію в правовому полі.

Павло Шершньов, адвокат Олега Неліна:

Хочеться вірити, що такий упереджений анонс щодо мого клієнта з боку керівництва національного банку України та Фонду гарантування вкладів є наслідком їхньої дезінформації. Не хочеться вірити в те, що це спланована акція по віджиму закононабутого майна. Ми за конструктивний захист, якщо є якісь питання з приводу вартості цього об'єкта ми готові в судовому порядку довести вартість цього об'єкта. Я дуже сподіваюся що у нас не дійде до залучення міжнародних інституцій і до розголошення цієї ситуації за межами країни, тому що це шкідливо для нашої країни для її інвестиційного клімату.

Інвестор банку заявляє, що боротимуться й надалі, а якщо їх не почують - звертатимуться навіть до міжнародних правових інституцій.