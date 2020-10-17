Чи зможе вакцина БЦЖ врятувати світ від COVID-19 взялися дослідити у Великій Британії. Адже є припущення, що протитуберкульозне щеплення значно знижує ризики смертності від коронавірусу.

Водночас у Великій Британії рівень щеплень БЦЖ один з найнижчих в Європі. Та чи вплине нове дослідження на англійців і чи змусить їх масово вакцинуватися?

Це пологовий будинок у Болгарії. Усіх новонароджених тут вакцинують проти туберкульозу. За рівнем щеплень БЦЖ, показники країни - найвищі у Європі. А ще Болгарія стала однією із європейських країн, які найменше постраждали від пандемії коронавірусу.

Валентина Герджинова, головний неонатолог лікарні (Болгарія):

Вже з великою впевненістю доведено, що у країнах, де вакцину БЦЖ використовують повномасштабно, рівень інфекції та смертей від коронавірусу менше на 40%, а це зовсім не мала кількість.

Поки науковці не поспішають робити однозначних висновків, адже на розповсюдження епідемії впливає дуже багато факторів. Серед них і середній вік населення, і стан медичної системи, і вчасно введений карантин. Але й ігнорувати співвідношення протитуберкульозної вакцинації та наслідків коронавірусу вчені теж не можуть.

Джон Кемпбелл, головний дослідник у медичній школі університету Екзетеру:

Збирається все більше доказів, що БЦЖ має важливі ефекти. Так це щеплення робиться проти туберкульозу. Але крім того ми знаємо й про інші ефекти, зокрема те, що ця вакцина дієва проти багатьох інших організмів, зокрема й деяких вірусів. Тобто, вона зміцнює імунітет загалом.

Тож Велика Британія приєднується до клінічного дослідження щодо ефективності вакцини БЦЖ проти COVID-19. У ньому вже беруть участь науковці Іспанії, Нідерландів, Австралії, Бразилії, Південної Африки та Чилі. У рамках цього дослідження 5 тисяч людей отримають протитуберкульозне щеплення, ще 5 тисяч - плацебо. Усі волонтери - медики, адже їм необхідний додатковий захист на передовій пандемії.

Сем Гілл, сімейний лікар, учасник клінічного дослідження:

Я розумію, що маю більший ризик заразитися коронавірусом цієї зими. А теорія така, що вакцина БЦЖ може зменшити можливість інфікування COVID-19. Тож для мене це можливість ще більше захистити себе та продовжити працювати, коли я буду особливо необхідний.

У Великій Британії протитуберкульозне щеплення стало необов'язковим 15 років тому. У США та Італії воно взагалі ніколи не було масовим. І зараз ці країни лідирують у антирейтингах коронавірусу. Сама ж вакцина БЦЖ - безпечна, дешева та широко доступна в світі.

Вже очевидно, що протитуберкульозне щеплення не стане вирішенням цієї пандемії. Адже вакциновані є і серед інфікованих, і серед загиблих від COVID-19. Але науковці сподіваються, що БЦЖ зможе збавити оберти коронавірусу у світі. А отже виграти кілька років для того, щоби винайти нові способи боротьби з хворобою.