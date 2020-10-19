С 19 по 21 октября в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такие данные приводит "Украинский гидрометцентр", сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в восточных областях и в большинстве районов Одесской области с понедельника по четверг будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Ранее мы писали о том, что в Луганской области потушили все пожары.

Также сообщалось, какой будет погода 19 октября.