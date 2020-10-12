Космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), пожаловались на повышенную температуру в российском модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

"Чего-то у нас тут температура медленно повышается", - сообщил специалистам российского центра управления полетами космонавт Иван Вагнер.

Температуру в модуле "Звезда" восстановят в утром 12 октября, после открытия люка в промежуточную камеру модуля, где находится утечка. Российского космонавта попросили "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.

Напомним, утечка воздуха была обнаружена в российском модуле "Звезда". В "Роскосмосе" уверяют, что ситуация не представляет опасности для экипажа. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм рт. ст. за 8 часов.

9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в "протекающем" отсеке опустилось до 715 мм, тогда как вечером оно составляло 732 мм.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. В сентябре на МКС произошла утечка аммиака в американском сегменте. 20 августа также сообщалось об утечке воздуха.

В данное время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, модуль Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа.