На МКС пожаловались на неожиданную проблему [ Редактировать ]
Источник: NASA
Космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), пожаловались на повышенную температуру в российском модуле "Звезда", где обнаружена утечка воздуха. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.
"Чего-то у нас тут температура медленно повышается", - сообщил специалистам российского центра управления полетами космонавт Иван Вагнер.
Температуру в модуле "Звезда" восстановят в утром 12 октября, после открытия люка в промежуточную камеру модуля, где находится утечка. Российского космонавта попросили "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.
Напомним, утечка воздуха была обнаружена в российском модуле "Звезда". В "Роскосмосе" уверяют, что ситуация не представляет опасности для экипажа. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм рт. ст. за 8 часов.
9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в "протекающем" отсеке опустилось до 715 мм, тогда как вечером оно составляло 732 мм.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. В сентябре на МКС произошла утечка аммиака в американском сегменте. 20 августа также сообщалось об утечке воздуха.
В данное время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.
Напомним, что в понедельник, 5 октября, модуль Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа.
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