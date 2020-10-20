В Австралії запускають масштабну програму відновлення дикої природи після нищівних пожеж. На меті ставлять подвоїти популяцію коал і заново висадити тисячі гектарів евкаліптового лісу. Як у цьому допоможуть нові технології - дивіться далі.

Минулорічні пожежі в Австралії стали найбільш руйнівними за всю історію країни. Понад 20 мільйонів гектарів випаленої землі й мільярд загиблих тварин. Щоб відродити природу материка, Австралія запускає масштабну програму відновлення.

Дермот О'Горман, виконавчий директор Всесвітнього фонду дикої природи в Австралії:

Мета нашої програми - відновити популяцію тварин і рослин, які постраждали через пожежі. Відродити природну красу Австралії, навчитися протистояти погодним викликам. І будувати майбутнє, у якому люди житимуть у гармонії з природою.

"Озеленювати" Австралію збираються за допомогою дронів. Вони розкидатимуть насіння дерев і кущів над територіями, винищеними вогнем. За день один безпілотник може "посіяти" до 40 тисяч насінин.

Дермот О'Горман, виконавчий директор Всесвітнього фонду дикої природи в Австралії:

Використання дронів - це новий метод. З повітря можна розкидати більше насіння, ніж якби ми садили дерева вручну. А ще так можна легко дістатися важкодоступних місць.

Найбільше прагнуть висадити евкаліптів, щоб відновити природне середовище одного із символів Австралії - коал. Вогонь знищив більш як три чверті лісів, де вони мешкали. Загинули, за різними оцінками, від чотирьох до десяти тисяч особин. Нині цей вид на межі зникнення.

Келлі Лей, директорка неприбуткової організації "Наука для порятунку дикої природи":

Загалом популяція коал скорочується вже багато років поспіль. У національних парках ми могли цьому запобігти. Вогонь був єдиною загрозою для тварин на охоронних територіях. І цього літа він заподіяв стільки лиха, що ніхто й не уявляв. Звичайно ж, усі ресурси держава спрямувала на допомогу людям, для коал уже нічого не залишилося.

Після незначних пожеж евкаліптові ліси здатні відновитися самостійно. Якщо ж полум'я вирувало довго - знадобиться не один десяток років, навіть попри те, що ці дерева рекордсмени за швидкістю росту. За підрахунками науковців, щоб Австралія знову стала такою, як до нищівних пожеж, знадобиться століття.