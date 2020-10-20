Авиакатастрофа МАУ: завершился второй раунд переговоров [ Редактировать ]
Источник: МАУ
Во вторник, 20 октября, в Иране завершился второй раунд переговоров по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Так, в Тегеране заверили о наличии политической воли для восстановления истины катастрофы.
По его словам, второй раунд переговоров продлился два дня.
Мы получили заверения от иранской стороны о наличии политической воли можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное их родственники.
В свою очередь Офис генпрокурора сообщил об основных направлениях взаимодействия с Ираном, которые позволят активизировать следствие:
- восстановление хронологии событий;
- проведение совместных следственных действий и экспертиз;
- работа с информацией из "черных ящиков" и записями с аппаратуры документирования боевой машины, из которой были произведены выстрелы;
- сведения о шести лицах, подозреваемых в Иране в сбивании самолета.
Принятие озвученных предложений свидетельствует о готовности Ирана к сотрудничеству и выполнению норм международного права.
Также украинская прокуратура уже запросила разрешение на проведение совместных следственных действий и экспертиз.
Как мы ранее сообщали, Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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