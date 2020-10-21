На Миколаївщині випустили тисячі мальків риби із Херсонщини [ Редактировать ]
Велике зариблення. Майже 250 тисяч мальків привезли на Миколаївщину із сусідньої Херсонщини. Це не тільки збільшить кількість річкових мешканців, а й допоможе у боротьбі із цвітінням Південного Бугу.
Понад дві години в дорозі і працівники Новокаховського рибозаводу в Миколаєві. Рибу привезли двома вантажівками у великих баках, заповнених водою, з доступом кисню.
Андрій, водій:
Для початку треба набрати чистої води, і головне, щоб риба була добра. Якщо риба добра, не бита, не терта, то вона доїде добре.
Риба має дихати, щоб доїхала жива, як зараз, без відхода.
У річку мальків спускають під тиском води у великих рукавах, обережно притримуючи, щоб риба не травмувалася.
Це цьоголітки. Сьогодні ми їх випускаємо.
Це перше зариблення на Миколаївщині цього року. У Південний Буг випустили понад 250 тисяч мальків товстолоба, коропа та амура.
Євгенія Хиренко, заступниця начальника управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області:
Вона досягла такого віку, що можна її випускати до річки, вона буде жити. Тут у нас зустрічається і Південний Буг, і Інгул, вона розійдеться. Тим паче зараз будуть зимувальні ями, коли риба піде на зимівлю. Тому ми вибираємо такі місця.
Які види риби заселити до тієї чи іншої водойми, обирають невипадково. Вони мають сприяти поліпшенню екологічної ситуації.
Тетяна Вязникова, співробітниця Миколаївського рибоохоронного патруля:
Ці види риб рослиноїдні. Вони вселяються, аби запобігти такому явищу, як зайва рослинність в річці. Тому що ці риби харчуються водоростями, і це є запобігання такому явищу, як задуха риби, що ми можемо спостерігати в літню пору року.
Зариблення відбувається за державною програмою. Осередки визначають заздалегідь. На 2020 рік для Миколаївщини передбачили п'ятсот тисяч особин. Це майже втричі менше за торішні обсяги.
Але в рибопатрулі сподіваються, що плани переглянуть. Адже лише через масовий замор у вересні, область втратила сотні тисяч рибин.
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