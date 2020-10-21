Стулом по голове: в Киеве пациент жестоко избил врача [ Редактировать ]
Пациент избил врача/ Фото: epravda.com.ua
В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача. Об этом сообщает "Муниципальная стража" в Facebook в среду, 21 октября.
"Больному не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", – говорится в сообщении.
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Пострадавший врач госпитализирован. У пострадавшего - сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.
Ранее сообщалось, что под Киевом заробитчане напали на девушку.
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