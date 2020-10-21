В Киеве в больнице № 17 пациент напал на врача. Об этом сообщает "Муниципальная стража" в Facebook в среду, 21 октября.

"Больному не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", – говорится в сообщении.

Читайте также В Киеве неизвестный напал на пенсионерок

Пострадавший врач госпитализирован. У пострадавшего - сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Ранее сообщалось, что под Киевом заробитчане напали на девушку.