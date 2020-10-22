В оккупированной Макеевке остановлен металлургический завод. Из-за многомесячных долгов по зарплате рабочие подняли бунт, сообщают "Донецкие новости".

Рабочие Макеевского меткомбината (филиал №3 ЗАО "Внешторгсервис") объявили забастовку и полностью остановили работу предприятия. Они требуют выплаты полной суммы задолженности по зарплатам с начала июня.

Директор завода был вынужден написать расписку с графиком погашения задолженностей:

20-21 октября - выплата 46% за июль;

до 25 октября - 15-20% за август;

до конца октября - погашение всей задолженности за август;

до конца ноября - погашение всей задолженности за сентябрь.

Обещанных первых выплат рабочие не получили, поэтому 20 октября, начали забастовку.

Аналогичная ситуация на днях произошла в Енакиево. Металлургам пообещали отдать долги за июль и август. Обещанного не случилось, и ни один сотрудник 20 октября не вышел на работу в ночную смену. Рабочие перегородили все подъезды к ЕМЗ бетонными блоками.

На Донецком металлургическом заводе (филиал №1 ЗАО "Внешторгсервис") последнюю зарплату рабочим выплатили за май. Люди массово увольняются с предприятия.

ДМЗ не только градообразующее по налогам, но и обеспечивает теплом Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы Донецка. Профсоюзная ячейка 25 сентября обратилась к главарю "ДНР" Денису Пушилину с просьбой повлиять на ситуацию. Его реакции до сих пор нет, как и зарплат.

К бунту металлургов "ДНР" могут присоединиться коллеги из "ЛНР". Там тоже есть долги на металлургических предприятиях Алчевска и Стаханова (после декоммунизации - Кадиевка - ред.).

Чтобы сдержать протестные настроения, рабочим Стахановского завода ферросплавов и Алчевского металлургического комбината недавно выплатили 10% долга за июль.

Напомним, что с 1 октября в "ДНР" повысили коммунальные тарифы, а в "ЛНР" - запретили украинские авономера.