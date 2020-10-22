В "ДНР" бастуют рабочие в Макеевке, Енакиево и Донецке [ Редактировать ]
Источник: UBR
В оккупированной Макеевке остановлен металлургический завод. Из-за многомесячных долгов по зарплате рабочие подняли бунт, сообщают "Донецкие новости".
Рабочие Макеевского меткомбината (филиал №3 ЗАО "Внешторгсервис") объявили забастовку и полностью остановили работу предприятия. Они требуют выплаты полной суммы задолженности по зарплатам с начала июня.
Директор завода был вынужден написать расписку с графиком погашения задолженностей:
- 20-21 октября - выплата 46% за июль;
- до 25 октября - 15-20% за август;
- до конца октября - погашение всей задолженности за август;
- до конца ноября - погашение всей задолженности за сентябрь.
Обещанных первых выплат рабочие не получили, поэтому 20 октября, начали забастовку.
Аналогичная ситуация на днях произошла в Енакиево. Металлургам пообещали отдать долги за июль и август. Обещанного не случилось, и ни один сотрудник 20 октября не вышел на работу в ночную смену. Рабочие перегородили все подъезды к ЕМЗ бетонными блоками.
На Донецком металлургическом заводе (филиал №1 ЗАО "Внешторгсервис") последнюю зарплату рабочим выплатили за май. Люди массово увольняются с предприятия.
ДМЗ не только градообразующее по налогам, но и обеспечивает теплом Ленинский, Ворошиловский и Буденновский районы Донецка. Профсоюзная ячейка 25 сентября обратилась к главарю "ДНР" Денису Пушилину с просьбой повлиять на ситуацию. Его реакции до сих пор нет, как и зарплат.
К бунту металлургов "ДНР" могут присоединиться коллеги из "ЛНР". Там тоже есть долги на металлургических предприятиях Алчевска и Стаханова (после декоммунизации - Кадиевка - ред.).
Чтобы сдержать протестные настроения, рабочим Стахановского завода ферросплавов и Алчевского металлургического комбината недавно выплатили 10% долга за июль.
Напомним, что с 1 октября в "ДНР" повысили коммунальные тарифы, а в "ЛНР" - запретили украинские авономера.
по теме
В Україні скасували Книги скарг: як тепер жалітися на несумлінних торгівців?
Мінекономіки скасувало обов'язкову вимогу про ведення цих документів на папері
Боротьба за голоси виборців: як кандидати у депутати інспектують регіони
Боротьба кандидатів за голоси виборців у самому розпалі - передвиборчий процес у нашому політичному дайджесті
Теневые схемы на рынке электроэнергии - главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине - эксперт
Теневые схемы на украинском рынке электроэнергии достигли таких масштабов, что становятся главной иллюстрацией масштабной коррупции в стране
"Опозиційна платформа - За життя" закликає переглянути курс розвитку вітчизняної економіки - Віктор Медведчук
Рубіжанський картонно-тарний завод - саме з цього підприємства на минулому тижні Росія зняла санкції. На думку опозиціонерів, взаємне ембарго країн лише шкодять економіці
Жилье в эпоху коронавируса: как изменились цены на квартиры
За последний год больше всего подорожали "единички" на вторичном рынке