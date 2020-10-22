В четверг, 22 октября, доктор Евгений Комаровский рассказал о потере обоняния при COVID-19 и можно ли его самостоятельно вернуть. Развернутый ответ он опубликовал на своем Instagram странице.

Всем известно, да и наукой уже признан тот факт, что главный симптом при коронавирусе - потеря чувства вкуса и обоняния. Однако, не все понимают, почему так происходит. Комаровский ответил на этот вопрос.

"Да, именно этот симптом является наиболее характерным для ковида, поэтому было проведено множество исследований. И оказалось, что вирус, условно говоря, поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу.⁣

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Исчезновение обоняния, а часто и вкуса очень характерно - причем при отсутствии насморка - именно для коронавируса. При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам - нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", - отметил доктор.

Комаровский также подчеркнул, что вернуть обоняние самостоятельно - невозможно.



"Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда - до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий.⁣ К сожалению, повлиять на этот процесс человек не может. Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх вам быстрее не вернут", - добавил он.

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