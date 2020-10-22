Україні загрожує дефіцит медиків - Максим Степанов [ Редактировать ]
Черговий невтішний рекорд 7 тисяч 53 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. 116 пацієнтів - померли від ускладнень. Загалом з початку спалаху пандемії - на Ковід занедужали майже 322 тисячі українців. Найвищі показники захворювання - в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
В МОЗі закликають українців дотримуватися правил безпеки. Якщо темпи поширення коронавірусу зростатимуть і далі - в Україні може забракнути медичних працівників, заявив профільний міністр Максим Степанов.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Як би ми не хотіли, всьому є межа. Є межа здатності нашої медичної системи надавати цю допомогу. Ми обмежені кількістю ліжок, і ми обмежені кількістю медичних працівників. Наших медпрацівників, медсестер не стає більше. Ми не можемо їх імпортувати з іншої країни. Нам просто їх банально може не вистачити.
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