Черговий невтішний рекорд 7 тисяч 53 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. 116 пацієнтів - померли від ускладнень. Загалом з початку спалаху пандемії - на Ковід занедужали майже 322 тисячі українців. Найвищі показники захворювання - в Києві, на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.

В МОЗі закликають українців дотримуватися правил безпеки. Якщо темпи поширення коронавірусу зростатимуть і далі - в Україні може забракнути медичних працівників, заявив профільний міністр Максим Степанов.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: