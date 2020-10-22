У столиці створили штаб допомаги безхатькам [ Редактировать ]
У столиці створили штаб, який узимку допомагатиме безхатькам. Його розгорнули на базі Будинку соціального піклування, і працюватиме він від 1 грудня до 1 квітня. До того ж створять виїзні бригади, які за графіком патрулюватимуть вулиці. А якщо зима буде холодною, кількість ліжок у притулку на вулиці Суздальській та в центрі соціальної реабілітації в Ясногородці збільшать на третину.
Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва:
Безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Для цього вже створений міський оперативний штаб. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі нашого міста.
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