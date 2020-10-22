У столиці створили штаб, який узимку допомагатиме безхатькам. Його розгорнули на базі Будинку соціального піклування, і працюватиме він від 1 грудня до 1 квітня. До того ж створять виїзні бригади, які за графіком патрулюватимуть вулиці. А якщо зима буде холодною, кількість ліжок у притулку на вулиці Суздальській та в центрі соціальної реабілітації в Ясногородці збільшать на третину.

Віталій Кличко, столичний міський голова, кандидат у мери Києва: