ЕС обновил перечень государств, для которых рекомендуется снять ограничения на въезд. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

В Евросоюзе решили, что граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по территории Еврозоны.

Отмечается, что На данный момент список выглядит следующим образом:

Австралия;

Новая Зеландия;

Руанда, Сингапур;

Таиланд;

Уругвай;

Южная Корея;

Япония;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

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