Евросоюз обновил список "зеленых" стран [ Редактировать ]
ЕС обновил перечень государств, для которых рекомендуется снять ограничения на въезд. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
В Евросоюзе решили, что граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по территории Еврозоны.
Отмечается, что На данный момент список выглядит следующим образом:
- Австралия;
- Новая Зеландия;
- Руанда, Сингапур;
- Таиланд;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- Япония;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
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