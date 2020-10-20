Ирландия первой из стран Европейского союза вводит повторный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры вступят в силу в ночь на 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ирландского правительства.

Так, в стране будут закрыты магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости. Также будут закрыты музеи, галереи и другие учреждения культуры. Ресторанам и барами разрешено работать лишь на вынос или предоставлять услуги доставки.

Кроме этого будет за 75% сокращено количество выходящего на маршруты общественного транспорта. При этом жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 км, кроме поездок по жизненно важным обстоятельствам, на работу или к врачу.

В то же время школы продолжат свою работу. Также останутся открытыми детские площадки и парки.

Новые ограничения вводятся на 6 недель.

В Ирландии с начала пандемии заболели уже почти 51 тысяча человек. Из них 1852 пациента умерли.

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