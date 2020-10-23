З училища на фронт: як молоді офіцери здобувають досвід на Донбасі [ Редактировать ]
Цей рік став тяжким випробуванням для багатьох областей нашої країни. Ковід, повені, посуха, лісові пожежі. Але все одно найважче війна. І саме на Донбасі можна зустріти людей, які, здається, здатні витримати усе. Далі з передової репортаж Руслана Смещука - про молодих офіцерів, які лише цього року потрапили на фронт.
Молодий офіцер Ярослав обходить позиції. Це Світлодарська дуга. І за час перемир'я тут сталося кілька потужних обстрілів. Але загалом супротивник розслабився.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Було таке не раз, що спостерігали противника майже в повний зріст, копали без засобів засоби, інструменти підносили.
Ярослав один із офіцерів випускників-2020. Від початку війни навчався в юридичному коледжі. Та зрозумів, що не хоче бути правником - і вступив до львівської сухопутки. Це вже офіцер розповідає за чашкою кави, в укритті. Найважче, каже, навіть не фронтова реальність, а здобуття авторитету. Він наймолодший у своєму підрозділі ветеранів.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Всі старші, набагато старші. Але з кожним потрібно знаходити спільну мову. До кожного треба окремий підхід знаходити. потрібно добиватися поваги до себе, через свої справи.
Неподалік від Ярослава служить ще один офіцер цьогорічного випуску. Юрію - двадцять два, і на фронті він теж лише кілька місяців.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я не знав де що є, мене тут люди водили по окопах, показували все. І так видалося що в першу ж ніч - я повинен був заступити на пост було певне переживання, і не знав як поведе себе противник.
Війна застала його в школі. А потім на канікулах почали приходити перші труни із загиблими.
Юрій, військовослужбовець збройних сил України:
Мене дуже хвилювали події в нашій країні, і вирішив що після 11 класу, після ЗНО піду у військовий вуз.
Юра розповідає, коли батьки дізналися, що він хоче стати військовим - намагалися відрадити, навіть пропонували поїхати за кордон.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
За вечерею батько з мамою розпочали цю розмову, куди я хочу піти після 11 класу, поступати в яку професію. Я сказав що я для себе все вирішив - і хочу стати офіцером. Вони спочатку мене старалися відмовити, може я поїду до Польщі поступати. Чи в інший цивільний вуз. Але я стояв на своєму і сказав що все вирішив.
Потім змирилися. З батьками хлопець спілкується кожного дня, це вже такий ритуал. За час цього перемир'я і Юра, і Ярослав уже встигли побачити й обстріли, пережили масштабні пожежі, і навіть зустрічалися з ворогом. Та головне для них, зрозуміти, що вони не помилилися із професією.
по теме
Біля Новолуганського противник відкривав вогонь з гранатометів
Минулої доби в штабі зафіксували п'ять фактів порушення режиму тиші. Більшість на Луганському напрямку. Зокрема, біля Новолуганського найманці били з гранатомета
Війна на Донбасі: армійці фіксують провокації з боку противника
Безкраї степи, на висотах можна навіть без оптики розгледіти ворожі бліндажі. Такий вигляд має лінія зіткнення під Світлодарськом. Стратегічним містом біля однойменної теплоелектростанції
На Світлодарській дузі противник обстріляв українські позиції
За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. З гранатомета атакували наші укріплення поблизу Луганського. А ще бойовики обстріляли українських оборонців на Світлодарській дузі
Біля Авдіївки противники вели вогонь із ручного гранатомета
Неподалік Авдіївки найманці атакували з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає
У Краматорську відкрили пам'ятник українським військовим
Передові позиції між Світлодарською дугою та Горлівським напрямком. Цього тижня ворог тут неабияк активізувався