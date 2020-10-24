В ОАЭ запустили самый большой в мире фонтан (видео) [ Редактировать ]
Источник: Guinness World Records
В Объединенных Арабских Эмиратах появился самый большой в мире фонтан. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.
Исполинское сооружение находится в городе Дубае, имеет площадь 7 327 кв. м. В нем установлено 3 тысячи светодиодных ламп и 7,5 тыс. форсунок. 128 из них позволяют запускать струю воды на 105 метров.
Остальные создают струи высотой 58 метров. Еще часть форсунок используют для образования тумана над фонтаном.
Фонтан-рекордсмен создали на известном искусственном острове Палм Джумейра в Дубае. Он называется The Palm Fountain.
Посетить его можно с 7 утра до полуночи. Каждые пол часа он запускает музыкальное трехмсинутное шоу со светодиодами.
Ранее сообщалось, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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