Фонтан может запускать струю воды на 105 метров Источник: Guinness World Records

В Объединенных Арабских Эмиратах появился самый большой в мире фонтан. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Исполинское сооружение находится в городе Дубае, имеет площадь 7 327 кв. м. В нем установлено 3 тысячи светодиодных ламп и 7,5 тыс. форсунок. 128 из них позволяют запускать струю воды на 105 метров.

Остальные создают струи высотой 58 метров. Еще часть форсунок используют для образования тумана над фонтаном.

Фонтан-рекордсмен создали на известном искусственном острове Палм Джумейра в Дубае. Он называется The Palm Fountain.

Посетить его можно с 7 утра до полуночи. Каждые пол часа он запускает музыкальное трехмсинутное шоу со светодиодами.

Ранее сообщалось, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.