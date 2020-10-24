Коронавирусную инфекцию выявили у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский на своей странице в Twitter.

Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами.

В Польской Республике с начала пандемии выявили более 214 тыс. зараженных, более 4 тысяч умерли. 23 октября правительство ввело новые меры по борьбе с COVID-19.

На две недели закрываются заведения общепита, они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Также запрещено собираться более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.

Как сообщалось ранее, премьер Польши ушел на самоизоляцию.