Коронавирусом заболел президент соседней страны [ Редактировать ]
Источник: пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский
Коронавирусную инфекцию выявили у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский на своей странице в Twitter.
Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами.
В Польской Республике с начала пандемии выявили более 214 тыс. зараженных, более 4 тысяч умерли. 23 октября правительство ввело новые меры по борьбе с COVID-19.
На две недели закрываются заведения общепита, они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Также запрещено собираться более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.
Как сообщалось ранее, премьер Польши ушел на самоизоляцию.
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