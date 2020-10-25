Сегодня все настольные компьютеры и ноутбуки оснащаются широкоформатными экранами. Более того, все большее распространение получают сверхширокоформатные решения, способные заменять собой сразу два обычных монитора одновременно.

Можно предположить, что пройдет еще совсем немного времени и они станут нормой не только у профессионалов, но и обычных пользователей.

Краткий экскурс в историю

Современному пользователю уже трудно представить, что еще относительно недавно широкоформатные мониторы были настоящей диковинкой, а почти все компьютеры оснащались экранами с отношением сторон 4:3 (или 1,33:1).

Впервые подобные решения появились еще в 60-х годах прошлого века и сошли со сцены только в 2010 году.

Интересно, что стандарт 1,33:1 был установлен в 1932 году Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS). И хотя первая попытка снять широкоформатный фильм была предпринята еще в 1897 году (!), в итоге победил именно такой формат.

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Все фильмы до 1952 года снимались с соотношением сторон 1,33:1, такое соотношение имели все телевизоры тех лет, а впоследствии его переняли и компьютерные мониторы.

Первым широкоформатным фильмом, открывающим новую эру широкоформатного экрана, был This Is Cinerama, показанный в Нью-Йорке в 1952 году. Это была не полноценная лента, а скорее демонстрация новых возможностей.

Считается, что студии начали активно работать в данном направлении для того, чтобы снова вернуть людей, уютно расположившихся за своими телевизорами, в кинотеатры.

Телевизоры тех лет не могли достойно показывать широкоформатные ленты и значительная часть кадра (в некоторых случаях до 52%) просто обрезалась.

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К началу 80-х годов фильмы, записанные на видеокассеты или лазерные диски, уже не обрезались, что привело к появлению черных полос в верхней и нижней частях экрана.

Но диагонали телевизоров к тому времени уже стали достаточно большими для того, чтобы мириться с данным неудобством. А в начале 90-х годов в продаже появились и первые широкоформатные телевизоры – решения с соотношением сторон 16:9 (или 1,77:1).

В случае же с компьютерными мониторами развитие шло медленнее. Вычислительные возможности тех лет оставляли желать много лучшего, о высоком качестве изображения никто даже и не мечтал, ни о каком просмотре фильмов даже речи не велось.

Что и говорить, первый Macintosh – компьютер принесший графический интерфейс в массы – имел крошечный монохромный монитор с диагональю в 9 дюймов и разрешением 512×342 пикселей.

Однако возможности вычислительных систем постепенно росли и к концу 90-х годов пользователи все чаще использовали компьютеры для просмотра фильмов и других мультимедийных развлечений. Начали раздаваться робкие заявления о том, что уже в обозримом будущем компьютеры превратятся в центры развлечений, потеснив телевизоры.

Первые широкоформатные мониторы начали появляться в начале 21-го века, когда нормой стали LCD-экраны – эта технология упростила процесс перехода на "другие формы".

Изначально широкие мониторы необычно смотрелись на фоне привычных моделей с соотношением 1,33:1 и воспринимались скорее, как решения для мультимедийных развлечений, а не для работы.

Однако очень быстро оказалось, что широкоформатный монитор – это еще и удобно, ведь видимая горизонтальная зона у человека больше, чем вертикальная.

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И если в 2008 году еще нормой были тексты на тему "Стоит ли приобретать широкоформатный монитор?", то к 2010 году "широкоформатники" окончательно потеснили обычные экраны.

Сегодня мониторы с соотношением 1,33:1 (да, они иногда еще встречаются) вызывают уже просто улыбку и кажутся откровенно квадратными.

Тем временем производители начали активно экспериментировать со все новыми формами и форматами.

Появились модели с различным соотношением сторон, никого не удивить уже сверхширокоформатными моделями – UltraWide и SuperWide с огромными диагоналями и соотношениями сторон, вроде 21:9 и даже 32:9.

Широкие форматы сегодня

На сегодняшний день на рынке представлено немало сверхширокоформатных моделей, призванных вывести работу за компьютером на новый уровень.

Большая площадь экрана позволяет отобразить на экране, например, сразу несколько листов документов, которые нужно сравнить между собой, на них помещается в разы больше столбцов электронных таблиц, так удобнее размещать множество панелей с инструментами.

При этом один широкий монитор часто куда удобнее, чем два обычных с соотношением сторон 16:9 – никаких разделяющих экраны рамок, никаких сложностей с подключением, один монитор нередко подходит для работы сразу с двумя компьютерами.

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Пожалуй, единственный недостаток сверхширокоформатных моделей – отсутствие возможности разворота в портретный режим. Но данная опция все же очень специфическая и мало кому из пользователей нужная.

В качестве очень удачных примеров подобных мониторов можно назвать три модели бренда Philips – 346B1C, 439P9H и 498P9. Первые две цифры в индексе указывают на диагональ, то есть перед нами решения с экранами от 34 до 49 дюймов.

Еще пару десятилетий назад подобные цифры показались бы настоящей фантастикой. Имеет смысл рассмотреть каждую из названных моделей по отдельности.

Philips 346B1C

Наиболее простая, как технически, так и по дизайну модель с диагональю в 34 дюйма, с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440x1440 пикселей (WQHD, 110 PPI) с частотой 100 Гц. Экран имеет радиус кривизны в 1800 мм – без изгиба пользоваться столь внушительной панелью было бы просто некомфортно.

Наличие встроенной док-станции USB-C с функцией подачи питания означает, что для подключения монитора к ноутбуку можно задействовать один-единственный кабель, который будет использоваться для передачи видеосигнала, данных и подзарядки. Естественно, что помимо USB-C для подключения можно использовать привычные DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0.

Еще одной из особенностей данной модели является наличие технологии MultiView что позволяет задействовать один монитор с несколькими источниками сигнала. Причем, благодаря встроенному переключателю KVM, можно использовать два разных компьютера не только с одним монитором, но также с одним набором клавиатура+мышь. Отличительной чертой монитора также является наличие датчиков освещенности LightSensor и присутствия PowerSensor.

Philips 439P9H

Решение с диагональю 43 дюйма и соотношением сторон 32:10, способное заменить собой сразу два обычных широкоформатных монитора. Разрешение тут составляет 3840x1200 пикселя (плотность – 93 PPI), при частоте в 100 Гц. Радиус кривизны в данном случае также составляет 1800 мм.

Данная модель также отличается поддержкой технологии MultiView и наличием переключателя KVM. Для подключения к источнику сигнала предназначен один разъем DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Также присутствует док-станция USB-C.

Одной из особенностей данной модели является наличие убираемой веб-камеры с поддержкой технологии Windows Hello, призванной повысить безопасность.

По заявлению производителя, поддержка стандарта DisplayHDR 400 означает исключительное качество цветопередачи, отличные показатели контрастности и яркости. Иными словами, в этих вопросах монитор удовлетворит даже очень требовательных пользователей.

Philips 498P9

Самый большой из рассматриваемых нами мониторов с изогнутым экраном на внушительные 49 дюймов с соотношением сторон 32:9. Разрешение – 5120x1440 пикселей (Dual QHD, плотность – 109 PPI), то есть один такой монитор способен заменить собой две обычные 27-дюймовые модели с разрешением Quad HD.

Такой монитор станет отличным решением для профессиональных пользователей, нуждающихся в действительно больших рабочих поверхностях. Полное погружение в происходящее на экране тут гарантируется.

Док-станция USB-C тут отсутствует, но также есть поддержка MultiView и наличие встроенного переключателя KVM. Для подключения источников сигнала используются два разъема HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4.

Дополнительные особенности

Следует обязательно отметить, что все три модели оснащены всеми необходимыми функциями, призванными снизить нагрузку на глаза пользователя. Речь идет о технологии, позволяющей снизить мерцание FlickerFree и режиме LowBlue, снижающем длину волны считающегося вредным синего цвета, а также соответствии всем требованиям спецификации TUV Eye Comfort. Также мониторы создавались с учетом всех жестких современных требований к энергоэффективности.

Несмотря на большие размеры дисплеев, все упомянутые модели имеют эргономичную подставку с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота, что вместе с креплением VESA гарантирует оптимальный уровень комфорта.

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Подставка устройства обеспечивает поворот на 180°, возможности наклонять и регулировать его по высоте, что вместе с креплением VESA гарантирует оптимальный уровень комфорта.

Что же касается стоимости, то все три модели отличаются отличным соотношением цены, качества и возможностей, позволить себе их сможет любой желающий.

Будущее широкоформатных мониторов

Сомнительно, что в ближайшее время нас ждет заметное увеличение диагоналей или ширины экрана. Большой монитор – это хорошо, но возникают сложности с его размещением на столе, в этом вопросе мы и так уже "уперлись в потолок".

Но вот разрешение и качество изображения будут продолжать улучшаться, появятся новые опции, повышающие эргономику и энергоэффективность. Хотя, глядя на описанные выше модели, трудно поверить, что такое еще возможно.

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