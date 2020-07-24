Компания AOC представила модель U32U1 — профессиональный 31,5-дюймовый (80 см) монитор. Новинка сочетает в себе яркий дизайн, созданный всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche.

Новый безрамочный монитор AOC даже получил престижную награду Red Dot Design Award.

Бизнес-монитор премиум-класса с разрешением 4K и поддержкой VESA DisplayHDR 600 предназначен для профессионалов и домашних пользователей.

Устройство ориентировано на пользователей с высокими эстетическими запросами, а его дизайн опирается на тенденции классического дизайна мебели.

Трубчатая подставка-тренога создает эффект визуальной легкости и позволяет монитору выделиться в любом окружении и в любых условиях использования благодаря безрамочному дизайну.

Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъемы для кабелей, тонко контрастирует с темно-серой плоской задней крышкой.

Оригинальное функциональное решение здесь заключается в том, что панель сохраняет свое положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему и кабели остаются на своем месте.

Для большей гибкости монитор оснащен креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.

Очень большой IPS-дисплей с диагональю 31,5 дюйма (80 см) обладает высоким разрешением 4K/UHD (3840x2160 пикселей).

Благодаря соответствию стандарту VESA Display HDR600, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 млрд цветов. Контрастность изображения впечатляет, а цветовой диапазон варьируется от люминесцентного белого до самого глубокого черного.

Дисплей охватывает 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% цветового пространства DCI-P3, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей из сферы создания видео и фотографии, а также для дизайнеров.

Помимо разъема DisplayPort 1.4, монитор оснащен портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2.

Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера.

USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а стандарт USB 3.2 обеспечивает сверхбыструю передачу данных.

Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 28 999 гривен.

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