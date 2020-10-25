В воскресенье, 25 октября, Национальная полиция Украина открыла уже 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По состоянию на 19:00 в полицию поступило 4003 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

"По состоянию на 19.00 полицейские открыли 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов... Полицейские составили 187 протоколов о совершении административных правонарушений.

Ранее в полицию поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.