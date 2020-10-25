В воскресенье вечером, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал о важности борьбы с пандемией коронавируса.

"Давайте не усложнять ситуацию. Мы все понимаем, что сейчас происходит. И так называемого послания - выступления президента в парламенте, очень неудачного на мою точку зрения. Попытка сказать, что все будет хорошо: я не выполнил своих обещаний, но я их выполню. Это не была дорожная карта по ключевым вопросам, которые волнуют людей. Это попытка выступить в парламенте. Поездки по областям - технологическая попытка привлечь избирателя (опрос, который мы видели). Этого нельзя было делать. Это унижает авторитет страны. Все это вместе не сработало. Поскольку цифры, которые мы видим по выборам, даже с учетом низкой явки, если явка была бы выше, это было бы еще хуже для правящей партии. Нельзя людей обмануть. Или надо выполнять то, что ты обещал, или ждать такого результата, который сегодня получает "Слуга народа", - пояснил свою точку зрения политик.

"Упасть три раза по рейтингу за год - надо уметь. Это надо было ухитриться до такого дойти. Для меня самым принципиальным был вопрос, который я ожидал от президента и от правящего большинства, - вопрос борьбы с эпидемией. Сегодня, когда я увидел людей, стоящих в очереди, соблюдающих дистанцию, болеющих, которые страдают... Так нельзя походить к своим гражданам. Нужно было не разворовывать 64 млрд, которые выделили мы весной, а направить их на борьбу с эпидемией. Надо все сейчас отстаивать. Выборы прошли, надо бороться с эпидемией. Потому что она уже коснулась практически каждого. Мы видим, как страдают люди. "Слуги народа" получили то, чего заслужили. Они должны сделать из этого выводы и вся страна должна направить силы на борьбу с эпидемией. Потому что, все врачи, с которыми я общался, они реально считают, что мы ноябрь можем не пережить. Я предлагаю на этом сконцентрироваться и не заниматься пустыми технологиями", - добавил депутат.