Норвежская компания Opera Software разыскивает сотрудника, в обязанности которого будет входить поиск различных мемов и смешных картинок в интернете. За две недели такой работы работодатель обещает заплатить 8 тысяч евро, передает издание svidok.online.

"Мы ищем человека, который любит дурацкие мемы, смотреть видео с маленькими тюленями и изучать конспирологические теории. Это самые легкие деньги, которые ты сможешь заработать из любой точки мира", - заявляет директор компании.

Отмечается, что кандидат должен свободно владеть английским языком, ему должно быть не меньше 18 лет, а также работник должен иметь хороший компьютер и скоростной интернет.

Для подачи заявки, необходимо записать видеоролик от 15 до 60 секунд, рассказав о своем опыте поиска подобных новостей в интернете. Далее нужно загрузить видео в социальные сети, поставив тег #operapersonalbrowser.

После того, как срок подачи заявок закончится, и компания детально ознакомится со всеми претендентами, она выберет несколько лучших соискателей, чтобы предложить им выполнить вторую часть тестового задания.

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