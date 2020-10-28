Стало известно, что во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах. Об этом сообщает Climate change news.

Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.

"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.

Ранее в Непале масштабные оползни "похоронили" людей.