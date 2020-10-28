Во Вьетнаме эвакуируют более миллиона человек [ Редактировать ]
Стало известно, что во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах. Об этом сообщает Climate change news.
Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.
"Ожидается, что "Молаве" станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы", - сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.
по теме
Календарь православных праздников на ноябрь 2020
В ноябре 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
Какие витамины защитят от простуды зимой
Для того, чтобы обезопасить себя от риска заболеть, необходимо принимать витамины
Хакеры "напали" на сайт предвыборной кампании Трампа
Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента
Аномально тепло: погода на 28 октября
В среду, 28 октября, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода
28 октября: какой сегодня праздник
28 октября - 302-й день года по григорианскому календарю