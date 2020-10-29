У колумбійській столиці сальси - місті Калі, через карантин зачинили школи танцю, фестивалі відклали, а сотні людей втратили роботу. Уся країна виходить з локдауну, але танці досі під забороною. Як виживають майстри сальси і чи можливо перенести пристрасні ритми в онлайн - далі в сюжеті.

Барви, пристрасть і почуття. Кращі колумбійські танцівники демонструють своє вміння на Всесвітньому фестивалі сальси в місті Калі. Цей виступ подивилися 120 тисяч глядачів. Але всі - онлайн.

Для жителів Калі танцювати - все одно що дихати. Тут зародився власний унікальний стиль сальси. Повчитися йому приїздили і професіонали, і шанувальники латинських ритмів з усього світу. Карантин поставив усе на паузу.

Анджі Осоріо, танцівниця:

Дуже сумно від того, що танцювальні майданчики закриті. Місто втратило свій запал. Але ми розуміємо, що нічого не поробиш, треба зупинити епідемію.

Професійні ансамблі репетирують обмеженим складом. А от популярні в місті нічні клуби припинили роботу. Більше сотні академій сальси теж закрилися, студентів не приймають. Ті, що працюють - виживають, як можуть.

Нхора Товар, директорка школи сальси:

Ще в червні ми попросили про допомогу благодійників. Зібрали трохи грошей. Це нам дозволило втриматися на плаву. Також ми розпочали онлайн майстер-класи. До нас уже приєдналися учасники з 10 країн.

Скрутні часи не лише у танцівників. Життя завмерло і для всіх, хто був за лаштунками - хореографів, музикантів, візажистів, декораторів, дизайнерів.

Сьйомара Суескун, завідувачка департаменту культури міста Калі:

Культурна галузь в нашому місті зазнала найбільших збитків. 40 відсотків усіх зайнятих у цьому секторі втратили роботу.

Потерпають і ті, хто артистів взуває і одягає. 60 річна кравчиня Марта шиє концертне вбрання усе життя. Запевняє: костюм для танцівника це половина успіху.

Марта Пердомо, кравчиня:

Раніше я шила костюми для семи - ні, навіть для десяти шкіл сальси. Зараз лише для трьох, і це ще мені пощастило.

Колумбія - одна з восьми країн світу, в яких кількість інфікованих COVID-19 нещодавно перевищила мільйон. Не врятували навіть пів року суворого карантину. У вересні країна почала відкриватися. Дозволили роботу ресторанів і міжнародні авіарейси. Про відродження культурного сектору мова поки не йде.