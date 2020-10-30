Глава КСУ готов выступить в Раде и СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что готов выступить в парламенте перед депутатами или на заседании СНБО. Об этом он сказал на брифинге.
"Я уже сказал, я очень надеюсь... я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно.
По открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО", - сказал Тупицкий.
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