В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что готов выступить в парламенте перед депутатами или на заседании СНБО. Об этом он сказал на брифинге.

"Я уже сказал, я очень надеюсь... я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно.

По открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО", - сказал Тупицкий.

Ранее глава КСУ заявил о госперевороте.