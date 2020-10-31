В Измаиле Одесской области произошло серьезное ДТП. Около пяти часов утра 31 октября на проспекте Мира с дороги слетел автомобиль Citroen с компанией молодежи. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Машина на огромной скорости сбила уличный фонарь и врезалась в дерево. Автомобиль настолько деформировался, что спасателям пришлось вырезать людей из салона специнструментами.

В результате аварии мгновенно погибли двое парней 1990 и 2001 года рождения.

Травмы получили 25-летняя девушка и 34-летний мужчина. Девушка находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии, у мужчины - сотрясение мозга.

30-летний водитель Citroen отделался царапинами. Его проверили на содержание алкоголя в крови - оказалось, что он нетрезв.

Как сообщалось ранее, на Майдане Независимости в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое человек. Стало известно, кто был за рулем авто.