В страшном ДТП в Измаиле пострадала компания молодежи (фото 18+) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Измаиле Одесской области произошло серьезное ДТП. Около пяти часов утра 31 октября на проспекте Мира с дороги слетел автомобиль Citroen с компанией молодежи. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Машина на огромной скорости сбила уличный фонарь и врезалась в дерево. Автомобиль настолько деформировался, что спасателям пришлось вырезать людей из салона специнструментами.
В результате аварии мгновенно погибли двое парней 1990 и 2001 года рождения.
Травмы получили 25-летняя девушка и 34-летний мужчина. Девушка находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии, у мужчины - сотрясение мозга.
30-летний водитель Citroen отделался царапинами. Его проверили на содержание алкоголя в крови - оказалось, что он нетрезв.
Как сообщалось ранее, на Майдане Независимости в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое человек. Стало известно, кто был за рулем авто.
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