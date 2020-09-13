Чехия заявила о начале второй волны COVID-19 [ Редактировать ]
В Чехии было зафиксировано начало второй волны коронавируса. Об этом заявил главный эпидемиолог Чехии Роман Примула, передает ТАСС.
Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии
Как он заявил, в стране для госпитализации заболевших с тяжелыми признаками коронавируса, может быть недостаточно мест в больницах.
Он также отметил, что в настоящее время власти должны приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных и избежать острой нехватки койко-мест для больных с осложнениями COVID-19
Ранее сообщалось, что в Грузии началась вторая волна пандемии коронавируса.
Напомним, в Британии возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса.
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