В Чехии было зафиксировано начало второй волны коронавируса. Об этом заявил главный эпидемиолог Чехии Роман Примула, передает ТАСС.

Вторая волна пандемии уже здесь. Мы можем говорить о ней. Вторая волна началась в Чехии

Как он заявил, в стране для госпитализации заболевших с тяжелыми признаками коронавируса, может быть недостаточно мест в больницах.

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Он также отметил, что в настоящее время власти должны приложить все усилия, чтобы остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных и избежать острой нехватки койко-мест для больных с осложнениями COVID-19

Ранее сообщалось, что в Грузии началась вторая волна пандемии коронавируса.

Напомним, в Британии возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса.