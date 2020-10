Ученые Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке нашли маркер, по которому можно определить пациентов с повышенным риском умереть от коронавируса. Результаты исследования опубликованы Journal of the American College of Cardiology.

В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели эхокардиографию. Средний возраст пациентов составлял 64 года, две трети составляли мужчины.

У 35% была выявлена дилатация правого желудочка, то есть увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. У 15% наблюдалась дисфункция желудочка, который сокращался значительно меньше нормы.

Оказалось, что люди, у которых наблюдаются нарушения в сократительной способности правого желудочка, в среднем в 2,5 раза чаще умирают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. При дилатации риск смерти возрастает в 1,43 раза.

Правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом, поэтому воспаления, затрагивающие нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на насосную функцию сердца. Это происходит за счет увеличения сопротивления кровотоку.

Напомним, что за последние сутки в Украине зарегистрировали 6 677 случаев коронавирусной инфекции, 126 человек умерли.

