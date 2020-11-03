Во вторник, 3 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторую волну коронавируса легко пройти невозможно. По его словам, ситуация превращается из сложной в катастрофическую. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Верховной Раде.

"Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному - легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - заявил министр.

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