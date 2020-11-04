Какой знак зодиака не умеет врать [ Редактировать ]
Есть такие люди, которые совершенно не умеют лгать. Они всегда очень честны и искренние. Астрологи рассказали, кто реже всех врет.
Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака зодиака способны на многое, они предприимчивы, умны, честолюбивы, но не умеют врать.
Ложь вызывает у Овна отвращение, а если он узнает, что ему врут близкие люди о чем-то действительно важном, то он разочаруется в них. Как известно, вернуть доверие и уважение Овна очень сложно, а иногда невозможно. Если подумать, нет ничего плохого в том, что вашему Овну так дорога чистая правда, даже если она и неприятная.
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