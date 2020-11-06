На главу корпорации Apple Тима Кука подали в суд из-за сокрытия факта падения спроса на продукты компании. Об этом сообщил smarternewsnow.com.

В 2018 году Кук в разговоре с аналитиками заявил, что Китай точно не входит в список стран, где происходит снижение продаж iPhone. Через несколько дней после этого заявления Apple дала команду поставщикам сократить производство смартфонов.

Отмечается, что снижение прогноза доходов стало для Apple первым с момента запуска iPhone в 2007 году. Тогда акции Apple упали на 10%, что привело к падению рыночной стоимости компании на 74 миллиарда долларов.

Читайте также, против Apple создали мощную коалицию противников. Коалицию устроили ради свободы бизнеса и навязывания своих продуктов.