Медичні заклади лікуватимуть вагітних жінок, породіль та онкохворих - МОЗ [ Редактировать ]
Медичні заклади і надалі стаціонарно лікуватимуть вагітних жінок, що мають ускладнення, породіль та онкохворих пацієнтів попри заборону планових госпіталізацій. Таке повідомили в МОЗ.
Нагадаю, напередодні в міністерстві заявили, що відучора в лікарнях скасували проведення планових операцій та планових госпіталізацій. Робитимуть лише невідкладні. Так у МОЗ - хочуть збільшити кількість ліжкомісць, яких катастрофічно бракує.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які були готові приймати хворих з коронавірусною хворобою до 80 тисяч ліжок, на всі ці ліжка впродовж місяця буде забезпечено киснем 80 відсотків і є літаки які будуть везти кисневий концентрат в Україну, а також додатково буде розведена мережа забезпечення киснем по закладах.
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