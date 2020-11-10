Медичні заклади і надалі стаціонарно лікуватимуть вагітних жінок, що мають ускладнення, породіль та онкохворих пацієнтів попри заборону планових госпіталізацій. Таке повідомили в МОЗ.

Нагадаю, напередодні в міністерстві заявили, що відучора в лікарнях скасували проведення планових операцій та планових госпіталізацій. Робитимуть лише невідкладні. Так у МОЗ - хочуть збільшити кількість ліжкомісць, яких катастрофічно бракує.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: