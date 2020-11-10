Во вторник, 10 ноября, в Министерстве образования и науки Украины состоится совещание руководителей региональных департаментов образования. Одним из вопросов повестки дня является продолжительность обучения в школе (сейчас, согласно реформе НУШ, дети учатся 12 лет).

"Во время пандемии Минобразования лучше бы обсудило с местными руководителями образования организацию дистанционного обучения и создание общегосударственной электронной платформы или практики смешанного обучения. Это насущные проблемы", - отмечает редактор отдела образования и науки zn.ua Оксана Онищенко.

Вместо этого, отмечает специалист, бросается в глаза осторожная формулировка повестки дня этого совещания - "продолжительность получения полного общего среднего образования".

"Это стиль новой власти - бросить пробный шар и посмотреть, как на него отреагирует общественность. Напоминаю о том, что продолжительность обучения в школе закреплена в законах, и изменить ее может только парламент. Удивительно, когда генерал собирает офицеров с вопросом - и как вам устав, может что-то поменять?", - подчеркивает Онищенко.

Ранее Шкарлет заявил, что Украина готова к дистанционному обучению.