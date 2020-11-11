У німецькому Дюссельдорфі скасували обов'язкове носіння масок, щоправда, тимчасово. Тамтешній суд визнав нововведення неправомірним після позову одного з місцевих жителів.

Суд ухвалив, що розпорядження місцевої влади щодо масок "нечітке", мовляв, позивач не знає, де і коли саме носити маску.

Також існує плутанина з мінімальною соціальною дистанцією у п'ять метрів, замість півтора як по всій країні. У мерії наголосили, що поважають рішення суду та пообіцяли оприлюднити нові, "чіткіші", правила щодо носіння масок.