У Дюссельдорфі скасували обов'язкове носіння масок [ Редактировать ]
У німецькому Дюссельдорфі скасували обов'язкове носіння масок, щоправда, тимчасово. Тамтешній суд визнав нововведення неправомірним після позову одного з місцевих жителів.
Суд ухвалив, що розпорядження місцевої влади щодо масок "нечітке", мовляв, позивач не знає, де і коли саме носити маску.
Також існує плутанина з мінімальною соціальною дистанцією у п'ять метрів, замість півтора як по всій країні. У мерії наголосили, що поважають рішення суду та пообіцяли оприлюднити нові, "чіткіші", правила щодо носіння масок.
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