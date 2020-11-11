Конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью беспилотника Источник: Министерство обороны Украины

Военная разведка Чехии предупреждает об угрозе начала третьей мировой войны. Об этом сказано в отчете за 2019 год.

По мнению авторов документа, сейчас в мире разворачивается первая стадия развития глобального конфликта. В качестве вероятной причины конфликта называется соперничество между США, Россией и Китаем.

Манипулирование мышлением, неправильные отправные точки, предвзятые выводы и как результат неправильные действия вкупе с отсутствием чувства ответственности, привели к росту напряженности между глобальными соперниками: США, Китаем и Россией. Возможный мировой конфликт, к которому движется современный мир, пока находится на первом этапе. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять.

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Авторы документа отмечают, что в 2019 году мир оказался на грани нового мирового конфликта из-за поляризации интересов, мнений и различных подходов, постоянного изменения сиюминутных интересов сверхдержав, углубления многополярности и упадка принципов международного закона.

Отсутствует стандартный диалог, и силовая конфронтация все чаще рассматривается как решение нарастающих проблем и противоречий. Поставлена ​​под сомнение роль международных институтов, военных союзов и соглашений о разоружении. Были поставлены под сомнение и сама незыблемость нынешнего мирового порядка, противоречия возникают даже между союзниками.

Военная разведка Чехии считает, что особую опасность сегодня представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер заявил, что причиной третьей мировой войны может стать экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

Напомним, что американский миллиардер и изобретатель Илон Маск рассказал, что нужно сделать, чтобы сохранить хотя бы часть цивилизации после Третьей мировой войны.