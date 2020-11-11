Італія опинилася у кроці від національного карантину [ Редактировать ]
В Італії за добу ковід підхопили понад 35 тисяч людей, 580 померли. Схожа ситуація була пів року тому під час першої хвилі пандемії. Найбільше нових випадків заражень, майже 11 тисяч, у Ломбардії.
Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування.
Медики заявили, якщо не запровадити національний карантин, за місяць можуть померти до 10 тисяч італійців.
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В Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
У разі схвалення, з суботи до понеділка в Україні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки включно з ветеринарними, АЗС та транспорт.
Медики заявили, якщо не запровадити національний карантин, за місяць можуть померти до 10 тисяч італійців
Також існує плутанина з мінімальною соціальною дистанцією у п'ять метрів, замість півтора як по всій країні. У мерії наголосили, що поважають рішення суду та пообіцяли оприлюднити нові, "чіткіші", правила щодо носіння масок
Раніше у МОЗі зазначили, що традиційний перелік карантинних обмежень у всіх зонах можуть посилити. Зокрема, запровадити карантин вихідного дня. Остаточного рішення в уряді ще не має