В понедельник, 16 ноября, украинская группа "Kazka" и певец Alekseev (Никита Алексеев) презентовали новую песню "Поруч". Новая работа была опубликована на YouТube.

В трудные моменты, в моменты счастья и радости – важно, чтобы рядом был человек, который может разделить с тобой незабываемые события жизни во всей полноте ее красок и неожиданных поворотов. На первый взгляд, свежий сингл "Поруч" - песня, спетая именно об этом. На деле же, история оказывается гораздо шире…