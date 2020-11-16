Kazka и Alekseev записали совместную песню "Поруч" [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, украинская группа "Kazka" и певец Alekseev (Никита Алексеев) презентовали новую песню "Поруч". Новая работа была опубликована на YouТube.
В трудные моменты, в моменты счастья и радости – важно, чтобы рядом был человек, который может разделить с тобой незабываемые события жизни во всей полноте ее красок и неожиданных поворотов. На первый взгляд, свежий сингл "Поруч" - песня, спетая именно об этом. На деле же, история оказывается гораздо шире…
Эта песня - саундтрека к анимационному сериалу "KAZKA". Автором музыки стал известный композитор Руслан Квинта, а текст для песни написала инди-певица Катя Офлиян из группы Ofliyan.
Ранее сообщалось, что мама Билли Айлиш рассказала "унизительную историю" о певице.
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