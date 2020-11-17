Короткая стрижка и очки: Брежнева шокировала снимком из молодости [ Редактировать ]
Известная артистка Вера Брежнева рассказала о том, как обрела сою женственность. Личной историей она поделилась в эфире одной из телепередач.
Певица рассказала о том, как раньше носила короткие стрижки и далеко не сразу почувствовала себя нежной и утонченной.
В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Однажды он нас расчесывал и решил коротко постричь. Отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет. С короткими волосами мне было очень тяжело чувствовать себя женственной.
Вера Брежнева в юности / Фото: пресс-служба Нового канала
При этом Брежнева отметила, что волосы - лишь один из факторов, сыгравший свою роль в ее становлении.
Тем не менее Брежнева отметила, что до сих пор не знает, что именно помогло обрести ей женственность: отросшие волосы, принятие факта материнства, или она просто открыла что-то внутри себя.
Ранее Вера Брежнева призналась, как проводит время на карантине с Меладзе. Читайте, как Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика, таким образом, поздравив его с праздником. 1 апреля артисту исполнилось 34 года.
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